Дманиси трясет с начала лета: сейсмолог объяснил причину серии землетрясений

В Самцхе-Джавахети в районе села Самеба недалеко от Дманиси произошло два только сегодня и 15 за месяц небольших землетрясения

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Джавахети - исторически сейсмически активная зона, поэтому частые небольшие землетрясения в Дманиси не стоит воспринимать как предвестников более разрушительного, заявил Sputnik Грузия сейсмолог, профессор Тбилисского государственного университета Ильи Зураб Джавахишвили.

Только сегодня на юге Грузии близ села Самеба недалеко от Дманиси в Самцхе-Джавахети произошло два землетрясения магнитудой 4.0 и 3.2. А начиная с 6 июня, именно в этой зоне их насчитывается уже 15.

По словам Джавахишвили, для этого региона характерны частые, но не сильные землетрясения.

"Не стоит паниковать. Если вы внимательно изучите сайт Национального центра сейсмического мониторинга, то увидите, что для Самцхе-Джавахети нередки землетрясения. То, что они стали активнее в последнее время, связано с тектоническими сдвигами. Они происходили, происходят и будут происходить", - сказал профессор.

По словам сейсмолога, в Грузии есть три активные сейсмические зоны: это Рача, в частности Они (Западная Грузия), Самцхе-Джавахети и территория близ грузино-азербайджанской границы - муниципалитеты Лагодехи и Кварели (Восточная Грузия).

"Нужно привыкнуть к тому, что мы сейсмически активная зона. К счастью, у нас не происходит сильных землетрясений. Из новейшей истории вспоминается землетрясение 1991 года в Раче. К землетрясениям нужно быть готовыми и думать о них во время строительства объектов. Они должны быть сейсмически устойчивыми", - сказал Джавахишвили.

По его словам, очень важно, чтобы строящиеся здания обязательно проходили сейсмическую проверку.

Как пояснил сейсмолог, в случае землетрясения в Раче последовали сразу же сильные толчки и не было предварительной небольших землетрясений, как в Дманиси.

Джавахишвили сообщил, что эксперты уже изучают каскад землетрясений в Дманиси.

Здесь же стоит отметить, что в Самцхе-Джавахети действует сейсмический центр, открытый на базе университета Ильи. Зафиксированные устройствами сигналы передаются для детального изучения в Тбилиси, определяется эпицентр и глубина движения земной коры.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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