Глава Минздрава Грузии извинилась за сбой в работе сайта регистрации на вакцинацию

IT-специалисты Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии работают над исправлением проблемы

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе извинилась перед гражданами за сбой в работе сайта, созданного для регистрации на вакцинацию против коронавируса.

В среду, в 15:00 по тбилисскому времени, в стране началась регистрация на вакцину против коронавируса компании Pfizer, однако сайт работал с перебоями.

"Перебои в системе регистрации вновь есть, мы должны это подтвердить, и я хочу еще раз принести гражданам свои искренние извинения за неполадки. Раньше неполадки возникали из-за кибератак, на этот раз зафиксированные неполадки вызваны высокой обращаемостью и заинтересованностью наших граждан к процессу вакцинации", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии отправлены все IT-специалисты, которые работают над исправлением технической проблемы.

"Мы надеемся, что в кратчайшие сроки эти неполадки будут искоренены", - отметила Тикарадзе.

В Грузии действует электронная система регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную форму и сами выбрать удобную им клинику и желаемую вакцину. Ранее проблемы возникли на регистрацию на прививки Sinovac и Sinofarm, тогда на сайт была совершена кибератака.

Грузия 14 июля получила 28 тысяч доз вакцины Pfizer. На первом этапе сделать вакцину против коронавируса препаратом Pfizer смогут только 14 тысяч граждан Грузии в семи медицинских учреждениях. Делать вакцину Pfizer нужно два раза с интервалом 21-28 дней.

Ранее власти Грузии оформили соглашение с Pfizer, согласно которому страна поэтапно получит 1 000 350 доз вакцины против коронавируса. Грузия получит остальные партии вакцины поэтапно.

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