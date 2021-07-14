После года в цхинвальской тюрьме Заза Гахеладзе вышел на свободу

Вопрос освобождения Гахеладзе обсуждался во всех форматах переговоров Тбилиси с представителями Москвы и Цхинвали

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Житель села Квемо Чала (регион Шида Картли) Заза Гахеладзе спустя год после пребывания в тюрьме в Цхинвали вышел на свободу.

"Заза Гахеладзе свободен", - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Facebook.

Это сообщение вызвало массу положительных комментариев грузинских пользователей соцсети и стало событием дня в Грузии.

Между тем, местные СМИ сообщили, что Гахеладзе был помилован юго-осетинскими властями.

Гахеладзе задержали 11 июля 2020 года возле крепости Схвило в районе линии разъединения сторон. По версии Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону военнослужащих. В Цхинвали его приговорили к 12 с половиной годам тюрьмы, местный суд признал его виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконном пересечении границы".

Приговор Гахеладзе вызвал резонанс в грузинском обществе. Вопрос освобождения Гахеладзе обсуждался во всех форматах переговоров Тбилиси с представителями Москвы и Цхинвали.

Семья задержанного активно добивалась встречи с ним и даже грозилась перейти на неконтролируемую властями Грузии территорию. За тот год, что Гахеладзе содержался в тюрьме, родственникам только один раз удалось его навестить - благодаря содействию Красного креста.

К делу подключился Католикос -Патриарх всея Грузии Илия II который обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении Гахеладзе. В Цхинвали сообщили, что приняли решение рассмотреть вопрос об освобождении Гахеладзе в ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне в селе Эргнети состоялось 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). После встречи замдиректора информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что по делу Гахеладзе есть подвижки.

Встречать Гахеладзе отправились премьер-министр Ираклий Гарибашвили и главный епископ Гори и Атени отец Андрия.

"Хочу поблагодарить все стороны которые были включены в процесс: власти Грузии, международные организации, церковь и непосредственно Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II. Также хочу поблагодарить российскую сторону, которая учла эту включенность и осетинскую сторону, которая освободила Зазу Гахеладзе", сказал епископ Гори журналистам.

Заза Гахеладзе уже вернулся домой. Сегодня он отказался давать интервью СМИ, заявив, что в первую очередь хочет обнять своих детей.