20:54 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Заза Гахеладзе

После года в цхинвальской тюрьме Заза Гахеладзе вышел на свободу

photo: Zaza Gakheladze / FB
Общество
Получить короткую ссылку
20810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252321088.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210714/252320449/Posle-goda-v-tskhinvalskoy-tyurme-Zaza-Gakheladze-vyshel-na-svobodu.html

Вопрос освобождения Гахеладзе обсуждался во всех форматах переговоров Тбилиси с представителями Москвы и Цхинвали

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Житель села Квемо Чала (регион Шида Картли) Заза Гахеладзе спустя год после пребывания в тюрьме в Цхинвали вышел на свободу.

"Заза Гахеладзе свободен", - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Facebook.

Это сообщение вызвало массу положительных комментариев грузинских пользователей соцсети и стало событием дня в Грузии.

Между тем, местные СМИ сообщили, что Гахеладзе был помилован юго-осетинскими властями.

Встреча в Эргнети в рамках МПРИ
photo: European Union External Action
Юбилейная встреча в Эргнети: что обсуждали представители Цхинвали и Тбилиси

Гахеладзе задержали 11 июля 2020 года возле крепости Схвило в районе линии разъединения сторон. По версии Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону военнослужащих. В Цхинвали его приговорили к 12 с половиной годам тюрьмы, местный суд признал его виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконном пересечении границы".

Приговор Гахеладзе вызвал резонанс в грузинском обществе. Вопрос освобождения Гахеладзе обсуждался во всех форматах переговоров Тбилиси с представителями Москвы и Цхинвали.

Семья задержанного активно добивалась встречи с ним и даже грозилась перейти на неконтролируемую властями Грузии территорию. За тот год, что Гахеладзе содержался в тюрьме, родственникам только один раз удалось его навестить - благодаря содействию Красного креста.

К делу подключился Католикос -Патриарх всея Грузии Илия II который обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении Гахеладзе. В Цхинвали сообщили, что приняли решение рассмотреть вопрос об освобождении Гахеладзе  в ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне в селе Эргнети состоялось 101-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). После встречи замдиректора информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что по делу Гахеладзе есть подвижки.

Встречать Гахеладзе отправились премьер-министр Ираклий Гарибашвили и главный епископ Гори и Атени отец Андрия. 

"Хочу поблагодарить все стороны которые были включены в процесс: власти Грузии, международные организации, церковь и непосредственно Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II. Также хочу поблагодарить российскую сторону, которая учла эту включенность и осетинскую сторону, которая освободила Зазу Гахеладзе", сказал епископ Гори журналистам.

Заза Гахеладзе уже вернулся домой. Сегодня он отказался давать интервью СМИ, заявив, что в первую очередь хочет обнять своих детей. 

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться