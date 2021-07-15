Четыре грузинских телеканала возобновили вещание после суточного протеста

Отключение эфира – одна из форм протеста, к которой прибегли грузинские журналисты, протестуя против учиненного против них насилия. В субботу они вновь выйдут на улицу

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Четыре грузинских телеканала, которые на сутки прекратили работу в знак протеста, возобновили вещание.

"В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" – с такими требованиями ТВ "Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" 14 июля весь день демонстрировали на черном фоне список из 53 журналистов, пострадавших во время беспорядков в Тбилиси.

Один из них – оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

Похороны Лашкарава состоялись 13 июля, в последний путь его проводили коллеги практически всех телеканалов.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества вечером 5 июля планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция.

Представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их на проспекте не было, и агрессия "защитников традиционных ценностей" обрушилась на съемочные группы.

Агрессивные противники прайда избили журналистов, мешали работать представителям СМИ, повредили их аппаратуру, напали на офисы гражданских и ЛГБТ-активистов. По фактам насилия МВД Грузии ведет следствие. К этому времени задержан 21 человек, обвиняемых в насилии и нападении на журналистов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.