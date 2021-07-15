Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1398

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 398. Скончались 11 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 382 734 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 164 человека, с начала пандемии вылечились 362 491 пациент. Скончались 5 503.
За сутки сделано 30 867 тестов, в том числе 16 167 на антиген и 14 700 ПЦР-тестов.
Показатель положительности: за сутки – 4,53%, за последние 14 дней – 4,21%, за последние семь дней – 4,65%.
Прививки сделали 324 802 человека, в том числе за последние сутки – 7 228.
В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 3 838, в ковид-гостиницах – 1 065.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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