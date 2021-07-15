Станет ли в Грузии вакцинация обязательной для медиков?

По данным Минздрава Грузии, из 45 тысяч человек, работающих в сфере, вакцинированы только 11 тысяч медработников

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вопрос принудительной вакцинации медперсонала пока не рассматривается, но такая необходимость может настать, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".

По мнению Габуния, человек имеет право сделать выбор по поводу своего здоровья.

"Есть много стран, которые поставили этот вопрос. Франция раньше нас начала вакцинацию и, думаю, там добровольный ресурс по всем направлениям исчерпан, а у нас этот ресурс пока есть. Мы сравнительно позже начали этот процесс. Не было выбора вакцин, не было достаточного количества вакцин. Надо посмотреть, как будет развиваться вакцинация среди медперсонала до конца августа. Тогда, возможно, активно будем обсуждать это с коллегами. Конечно, я не исключаю, но все-таки думаю, что активность медсферы в вакцинации возрастет", – заявила Габуния.

Ранее Габуния отметила, что очень низким остается показатель вакцинации среди медработников. Из 45 тысяч человек, работающих в сфере, вакцинированы только 11 тысяч.

С начала пандемии в Грузии из-за коронавируса скончались более ста врачей, а 33% были инфицированы.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

По последним данным, к этому времени вакцинировались 324 802 человека.

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