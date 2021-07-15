12:49 15 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7084
  • 100 RUB4.2381
  • USD3.1430
Поиск
Пандемия коронавируса - врачи в масках и халатах

Станет ли в Грузии вакцинация обязательной для медиков?

© AP Photo / Denis Farrell
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (548)
6901
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252222199.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210715/252324731/Stanet-li-v-Gruzii-vaktsinatsiya-obyazatelnoy-dlya-medikov.html

По данным Минздрава Грузии, из 45 тысяч человек, работающих в сфере, вакцинированы только 11 тысяч медработников

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вопрос принудительной вакцинации медперсонала пока не рассматривается, но такая необходимость может настать, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".

По мнению Габуния, человек имеет право сделать выбор по поводу своего здоровья.

Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается - ВОЗ предупреждает

"Есть много стран, которые поставили этот вопрос. Франция раньше нас начала вакцинацию и, думаю, там добровольный ресурс по всем направлениям исчерпан, а у нас этот ресурс пока есть. Мы сравнительно позже начали этот процесс. Не было выбора вакцин, не было достаточного количества вакцин. Надо посмотреть, как будет развиваться вакцинация среди медперсонала до конца августа. Тогда, возможно, активно будем обсуждать это с коллегами. Конечно, я не исключаю, но все-таки думаю, что активность медсферы в вакцинации возрастет", – заявила Габуния.

Ранее Габуния отметила, что очень низким остается показатель вакцинации среди медработников. Из 45 тысяч человек, работающих в сфере, вакцинированы только 11 тысяч.

С начала пандемии в Грузии из-за коронавируса скончались более ста врачей, а 33% были инфицированы.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

По последним данным, к этому времени вакцинировались 324 802 человека. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (548)
Теги:
Минздрав Грузии, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться