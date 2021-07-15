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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer

В Грузии могут вновь запретить развлекательные мероприятия

© AFP / FRED TANNEAU
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (549)
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Sputnik Грузия
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Ковид-статистика последнего времени показывает, что ситуация в стране ухудшается и требует активных действий, в том числе возврата определенных ограничений

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. В Грузии вновь могут ввести ограничения на развлекательные мероприятия, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".

По ее словам, эпидситуация ухудшается, инфекция быстро распространяется, и без активного вмешательства этот темп не сбросить.

Врачи и медики в инфекционной больнице
© Sputnik / Shota Nozadze
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"Индивидуальная ответственность является критически важной, поэтому без активности общества и граждан это немыслимо. Понимаю, сейчас лето, открыты курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Люди не склонны ходить на развлекательные мероприятия в масках и соблюдать дистанцию, но так не выйдет. Нам опять придется вводить ограничения на развлекательные мероприятия. Мы уже начали думать об этом", – заявила Габуния.

Под ограничения могут попасть и летние детские лагеря, поскольку случаи инфицирования детей резко возросли и Минздраву пришлось мобилизовать дополнительные педиатрические места.

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 398 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали более 382 тысяч случаев, выздоровели более 362 тысяч, скончались 5 503.

Ранее главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил, что все те показатели, которые оценивают эпидситуацию, ухудшены – это инцидентность на сто тысяч населения, суточный показатель инфицирования, показатель положительности и так далее.

По мнению эпидемиологов, ухудшение эпидситуации связано со смягчением ограничений. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (549)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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