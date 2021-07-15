Правительство Грузии профинансирует более 150 студентам учебу в лучших университетах мира

Международный центр образования завершил конкурс на программу стипендиатов и выявил тех 150 студентов, которым государство оплатит учебу за рубежом

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Более 150 грузинских студентов смогут учиться в лучших университетах мира - учебу им оплатит государство, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Международный центр образования завершил конкурс на программу стипендиатов. Регистрацию на конкурс прошли более двух тысяч человек. Из них 24 претендента получили финансирование на международные магистерские программы, семь человек - на международные докторские программы, пять - на международные академические программы искусства, три человека включатся в программу повышения квалификации за рубежом.

Помимо этого, в 2021-2022 учебном году при поддержке международных партнеров удалось осуществить совместные программы стипендиатов. В частности, это программы стипендиатов в Венгрии (69 студентов из Грузии), магистерские программы во Франции (7 человек), академические программы в Италии (5 человек).

На данный момент проходит американская программа Фулбрайта (Fulbright Program), а также академические программы в университет Сан-Диего, которые также позволят грузинским студентам учиться за рубежом.

Международный центр образования, который был создан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в 2014 году, выдал более тысячи стипендий. В стипендию входит как плата за обучение за рубежом, так и расходы на проживание.

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