Чехия подарила Грузии пульсоксиметры

Пульсоксиметр, которым измеряется насыщенность крови кислородом, поможет грузинским врачам в более точном диагностировании болезней, в том числе и при заражении коронавирусом

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Благотворительное общество "Каритас Чехия" передала Грузии пульсоксиметры, которые стали особенно нужны в период пандемии коронавируса, сообщается на странице Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи в Facebook.

Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом крови.

На мероприятии передачи пульсоксиметров Грузии присутствовали руководитель миссии "Каритас Чехия" в Грузии Ян Блинка и глава Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Георгий Тавдишвили.

"Мы рады, что можем обеспечить тем медицинским инвентарем, который нужен для определения уровня кислорода в крови. Низкий показатель кислорода в крови у пациентов с коронавирусом может быть одним из ранних признаков необходимости медицинской интервенции", - заявил Блинка.

Пульсоксиметры передадут амбулаторным отделениям регионов Самегрело - Земо Сванети, Гурии, Мцхета-Мтианети.

"Сегодня "Каритас Чехия" передал нашему центру пульсоксиметры, которые будут переданы сельским амбулаториям. Это значительно поможет им в управлении COVID-19. Мы благодарим "Каритас Чехия" за такую важную помощь", - отметил Тавдишвили.

"Каритас Чехия" активно сотрудничает с Центром координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи и в управлении пандемии.

Стоимость одного пульсоксиметра в Грузии составляет приблизительно 250 лари (80 долларов).

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