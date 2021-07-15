Чехия подарила Грузии пульсоксиметры

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Благотворительное общество "Каритас Чехия" передала Грузии пульсоксиметры, которые стали особенно нужны в период пандемии коронавируса, сообщается на странице Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи в Facebook.
Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом крови.
На мероприятии передачи пульсоксиметров Грузии присутствовали руководитель миссии "Каритас Чехия" в Грузии Ян Блинка и глава Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Георгий Тавдишвили.
"Мы рады, что можем обеспечить тем медицинским инвентарем, который нужен для определения уровня кислорода в крови. Низкий показатель кислорода в крови у пациентов с коронавирусом может быть одним из ранних признаков необходимости медицинской интервенции", - заявил Блинка.
Пульсоксиметры передадут амбулаторным отделениям регионов Самегрело - Земо Сванети, Гурии, Мцхета-Мтианети.
"Сегодня "Каритас Чехия" передал нашему центру пульсоксиметры, которые будут переданы сельским амбулаториям. Это значительно поможет им в управлении COVID-19. Мы благодарим "Каритас Чехия" за такую важную помощь", - отметил Тавдишвили.
"Каритас Чехия" активно сотрудничает с Центром координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи и в управлении пандемии.
Стоимость одного пульсоксиметра в Грузии составляет приблизительно 250 лари (80 долларов).
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