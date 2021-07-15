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Чехия подарила Грузии пульсоксиметры

Чехия подарила Грузии пульсоксиметры

photo: Emergency Coordination and Emergency Assistance Center / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (551)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210715/252329077/Chekhiya-podarila-Gruzii-pulsoksimetry.html

Пульсоксиметр, которым измеряется насыщенность крови кислородом, поможет грузинским врачам в более точном диагностировании болезней, в том числе и при заражении коронавирусом

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Благотворительное общество "Каритас Чехия" передала Грузии пульсоксиметры, которые стали особенно нужны в период пандемии коронавируса, сообщается на странице Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи в Facebook.

Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня насыщения кислородом крови.

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photo: Pixabay / InfoTimisoara
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На мероприятии передачи пульсоксиметров Грузии присутствовали руководитель миссии "Каритас Чехия" в Грузии Ян Блинка и глава Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи Георгий Тавдишвили.

"Мы рады, что можем обеспечить тем медицинским инвентарем, который нужен для определения уровня кислорода в крови. Низкий показатель кислорода в крови у пациентов с коронавирусом может быть одним из ранних признаков необходимости медицинской интервенции", - заявил Блинка.

Пульсоксиметры передадут амбулаторным отделениям регионов Самегрело - Земо Сванети, Гурии, Мцхета-Мтианети.

"Сегодня "Каритас Чехия" передал нашему центру пульсоксиметры, которые будут переданы сельским амбулаториям. Это значительно поможет им в управлении COVID-19. Мы благодарим "Каритас Чехия" за такую важную помощь", - отметил Тавдишвили.

"Каритас Чехия" активно сотрудничает с Центром координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи и в управлении пандемии.

Стоимость одного пульсоксиметра в Грузии составляет приблизительно 250 лари (80 долларов). 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (551)
Теги:
Чехия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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