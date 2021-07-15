Накажите виновных! - молчаливая акция протеста журналистов у МВД Грузии

Несколько десятков представителей разных СМИ пришли к МВД не с пустыми руками - они принесли фотографии тех, кто расправлялся с журналистами во время беспорядков 5-6 июля и до сих пор не привлечен к ответственности

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские журналисты еще раз выразили протест за учиненное насилие над коллегами во время беспорядков 5-6 июля в Тбилиси, собравшись на молчаливую акцию перед министерством внутренних дел Грузии.

Участники акции потребовали наказать всех участников и организаторов насильственных действий в отношении журналистов, выразив возмущение тем, что к этому времени задержаны только 22 человека. Представители СМИ держали в руках не только фото своих пострадавших коллег, но и тех насильников, которых они запечатлели "в деле" во время своих репортажей.

Участники акции заверяют, что пока все виновные не будут наказаны, их протест будет носить перманентный характер.

"Мы будем везде, откуда будет слышен наш голос. Мы будем протестовать до тех пор, пока не достигнем главной цели - пока не будут наказаны насильники", - сказала журналист ТВ "Пирвели" Эка Мишвеладзе.

5 июля, когда противники ЛГБТ-сообщества и "блюстители нравственности" устроили настоящую охоту на журналистов, пострадали 53 работника СМИ - журналисты, операторы, фотографы. Один из них - оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава - скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов.

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