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Екатерина Тикарадзе

Около 300 детей с коронавирусом госпитализировано в Грузии - Минздрав

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (551)
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Минздрав готовится к августу, когда ожидается, что индийский штамм полностью заменит британский и вызовет вспышку инфицирования, в том числе и среди детей

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом детей в Грузии увеличиваются - госпитализировано около 300 несовершеннолетних, заявила в эфире телекомпании "Имеди" глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, Минздрав Грузии готовит инфраструктуру, мобилизует систему и медперсонал, чтобы быть готовыми к августу. Именно тогда, уверены специалисты, индийский штамм полностью сменит британский, что может вызвать серьезную вспышку инфицирования.

Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Мы ответственны за то, чтобы каждый инфицированный ребенок имел доступ к лечению в госпитальном секторе. На сегодняшний день в госпиталях находятся около 300 детей. Мы продолжаем мобилизацию коек, ни один ребенок не останется без госпитального сервиса", - заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава также отметила, что в регионах Грузии нет дефицита коек для детей. Дефицит наблюдался в Тбилиси, поскольку здесь инфекция распространена больше.

Ранее эпидемиологи сообщили о резком росте распространения коронавируса среди детей. Специалисты призвали всех родителей вакцинироваться, чтобы защитить от коронавируса своих детей.

 

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм заменит британский. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (551)
Теги:
Минздрав Грузии, Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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