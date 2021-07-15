Около 300 детей с коронавирусом госпитализировано в Грузии - Минздрав

Минздрав готовится к августу, когда ожидается, что индийский штамм полностью заменит британский и вызовет вспышку инфицирования, в том числе и среди детей

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом детей в Грузии увеличиваются - госпитализировано около 300 несовершеннолетних, заявила в эфире телекомпании "Имеди" глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, Минздрав Грузии готовит инфраструктуру, мобилизует систему и медперсонал, чтобы быть готовыми к августу. Именно тогда, уверены специалисты, индийский штамм полностью сменит британский, что может вызвать серьезную вспышку инфицирования.

"Мы ответственны за то, чтобы каждый инфицированный ребенок имел доступ к лечению в госпитальном секторе. На сегодняшний день в госпиталях находятся около 300 детей. Мы продолжаем мобилизацию коек, ни один ребенок не останется без госпитального сервиса", - заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава также отметила, что в регионах Грузии нет дефицита коек для детей. Дефицит наблюдался в Тбилиси, поскольку здесь инфекция распространена больше.

Ранее эпидемиологи сообщили о резком росте распространения коронавируса среди детей. Специалисты призвали всех родителей вакцинироваться, чтобы защитить от коронавируса своих детей.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм заменит британский.

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