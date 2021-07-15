Ночные клубы на Батумском бульваре не могут добиться разрешения работать

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Встреча руководителей ночных клубов с администрацией бульвара в Батуми (Аджария) закончилась безрезультатно.
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. С 1 июля в Грузии отменили ограничение на передвижение ночью, так называемый "комендантский час", однако рестораны и кафе работают только до 24:00.
Хозяева ночных клубов хотят получить разрешение на возобновление работы.
Как рассказали предприниматели в эфире Аджарского телевидения, они надеялись, что снятие ограничений на работу кафе и ресторанов коснется и их, поэтому заранее спланировали мероприятия и продали билеты.
"Пусть нам дадут работать хотя бы до 12 часов ночи, как другим объектам. Если можно работать им, почему нельзя нам?" - сказал хозяин одного из ночных клубов Зураб Гогсадзе.
Владельцы клубов заявляют, что будут работать в полном соответствии с регламентом.
Позиция администрации бульвара неизменна - работа клубов возобновится только после решения Межведомственного координационного совета.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что правительство начнет работу над протоколами безопасности для возобновления работы клубов вместе с их владельцами.
По ее словам, несмотря на большой ущерб, который понесли клубы из-за пандемии, они будут самыми последними, с кого снимут ограничения.
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