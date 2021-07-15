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Танцпол в ночном клубе

Ночные клубы на Батумском бульваре не могут добиться разрешения работать

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (552)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210715/252331654/Nochnye-kluby-na-Batumskom-bulvare-ne-mogut-dobitsya-razresheniya-rabotat.html

Работа клубов возобновится только после решения Межведомственного координационного совета Грузии, заявляет администрация бульвара

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Встреча руководителей ночных клубов с администрацией бульвара в Батуми (Аджария) закончилась безрезультатно.

Ночные клубы в Грузии закрылись в марте прошлого года. С 1 июля в Грузии отменили ограничение на передвижение ночью, так называемый "комендантский час", однако рестораны и кафе работают только до 24:00.

Танцпол в ночном клубе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Хозяева ночных клубов хотят получить разрешение на возобновление работы.

Как рассказали предприниматели в эфире Аджарского телевидения, они надеялись, что снятие ограничений на работу кафе и ресторанов коснется и их, поэтому заранее спланировали мероприятия и продали билеты.

"Пусть нам дадут работать хотя бы до 12 часов ночи, как другим объектам. Если можно работать им, почему нельзя нам?" - сказал хозяин одного из ночных клубов Зураб Гогсадзе.

Владельцы клубов заявляют, что будут работать в полном соответствии с регламентом.

Служба инспекции и надзора тбилисской мэрии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Позиция администрации бульвара неизменна - работа клубов возобновится только после решения Межведомственного координационного совета.

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что правительство начнет работу над протоколами безопасности для возобновления работы клубов вместе с их владельцами.

По ее словам, несмотря на большой ущерб, который понесли клубы из-за пандемии, они будут самыми последними, с кого снимут ограничения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (552)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Батумский бульвар, Грузия

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