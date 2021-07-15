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Акция протеста противников ЛГБТ сообщества и Марша достоинства 1 июля

Обвиняемого в избиении оператора Первого канала суд отправил в заключение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (36)
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В результате полученных травм пострадавший ослеп на один глаз и не уверен, сможет ли продолжить работу

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил в заключение Георгия Маградзе, обвиняемого в насилии в отношении оператора Первого канала Грузии Ильи Твалиашвили.

5 июля, когда противники ЛГБТ-сообщества и "блюстители нравственности" устроили настоящую охоту на журналистов, пострадали 53 работника СМИ - журналисты, операторы, фотографы, в том числе Твалиашвили. В результате полученных травм, оператор ослеп на один глаз и не уверен, сможет ли продолжить работу. Как рассказал Илья Твалиашвили, его окружили и били несколько человек.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На суде прокурор отметил, что состояние здоровья оператора Первого канала Грузии по-прежнему критическое и к обвиняемому должен быть применен арест, чтобы обеспечить его надлежащее поведение.

"Я не согласен с прокурором. Он совсем меня не знает и не знает моей жизни… Я оказался на том митинге случайно. Произошло столкновение. У меня никогда не было проблем с журналистами, и я не согласен с тем, что меня ни за что наказывают", - заявил сам Маградзе.

По данным следствия, во время акции против "Тбилиси прайда" 5 июля часть демонстрантов напала на оператора. В частности, ему нанесли словесные и физические оскорбления, чтобы оператор не снял и не распространил совершаемые ими агрессивные действий.

Журналисты и операторы телеканалов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Полиция задержала обвиняемого 14 июля текущего года. Всего по делу о нападении на оператора "Первого канала" на данном этапе задержаны два человека.

Обвинения предъявлены по статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия", "Преследование, совершенное с применение насилия" и "Участие в групповом насилии". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (36)
Теги:
Тбилисский городской суд, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

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