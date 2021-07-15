Ждать ли Грузии очередного локдауна - ответ эпидемиолога

Медик считает, что снятие ограничений было преждевременным, но экономика страны и терпение граждан не выдержали бы продолжения их действия

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Введение в Грузии очередного локдауна в связи с растущим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией не данном этапе не планируется, об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Эпидемиологи сообщили о резком росте распространения коронавируса среди детей. Специалисты призвали всех родителей вакцинироваться, чтобы защитить от коронавируса своих детей.

"Может быть это и нужно, но если все взвесить все положительные и отрицательный стороны, то государство твердо привержено тому факту, что оно не будет возобновлять какие-либо строгие ограничения и локдауны. Потому что страна только вздохнула с облегчением, наблюдается довольно быстрый экономический рост, и туристический сезон также довольно успешен. Все это поворачивать вспять будет очень болезненно для экономики и народа. Поэтому страна, даже в условиях возросшей мобильности, не планирует возвращаться к ограничениям", - заявил Церцвадзе в эфире Первого канала.

Однако, как отмечает медик, если он будет говорить с позиции врача, то он считает, что снятие ограничений было преждевременным. Церцвадзе считает, что экономика страны и терпение граждан не выдержали бы продолжения действия ограничений.

"Я считаю, что раз ограничения сняты, теперь не будем беспокоиться о том, что делать дальше, я не считаю целесообразным возвращать ограничения в данной ситуации", - сказал он.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм заменит британский.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac По последним данным, к этому времени вакцинировались 324 802 человека.

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