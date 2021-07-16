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Пандемия коронавируса - вакцинация

Вакцинироваться препаратом Pfizer можно в трех городах Грузии

© AP Photo / Jessica Hill
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (554)
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Sputnik Грузия
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Грузия получила первую партию вакцины Pfizer из 28 тысяч доз, но до конца месяца ожидается поступление второй и третьей партии

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Вакцинация препаратом Pfizer начинается в Грузии с 16 июля.

В страну поступила первая партия из 28 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer 14 июля. На следующий день была объявлена регистрация на нее.

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Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, 28 тысяч доз будут разделены на две части, чтобы через три недели, вакцинированные первой дозой, смогли сделать и вторую.

Вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 18 лет, однако в ближайшее время совет иммунизации снизит возрастное ограничение до 16 лет. Как известно вакцина Pfizer позволяет вакцинировать лиц младше 18 лет.

"Когда в страну поступит вторая партия Pfizer, вакцинироваться смогут и лица старше 16 лет", – заявил Гамкрелидзе.

Вторая и третья партия Pfizer должна поступить в Грузию в течение июля. Всего Грузия должна получить более одного миллиона доз данного препарата, отметил Гамкрелидзе.

Помимо этого миллиона доз, Грузия получит также Pfizer в рамках донации от США.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент в Грузии доступны вакцины Pfizer, около 50 тысяч доз AstraZeneca, по полмиллиона доз Sinovac и Sinopharm.

Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начнется с 16 июля в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия и "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь в Гори, Республиканская больница в Батуми и интервенционный центр Грузии. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (554)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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