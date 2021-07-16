Вакцинироваться препаратом Pfizer можно в трех городах Грузии

Грузия получила первую партию вакцины Pfizer из 28 тысяч доз, но до конца месяца ожидается поступление второй и третьей партии

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Вакцинация препаратом Pfizer начинается в Грузии с 16 июля.

В страну поступила первая партия из 28 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer 14 июля. На следующий день была объявлена регистрация на нее.

Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, 28 тысяч доз будут разделены на две части, чтобы через три недели, вакцинированные первой дозой, смогли сделать и вторую.

Вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 18 лет, однако в ближайшее время совет иммунизации снизит возрастное ограничение до 16 лет. Как известно вакцина Pfizer позволяет вакцинировать лиц младше 18 лет.

"Когда в страну поступит вторая партия Pfizer, вакцинироваться смогут и лица старше 16 лет", – заявил Гамкрелидзе.

Вторая и третья партия Pfizer должна поступить в Грузию в течение июля. Всего Грузия должна получить более одного миллиона доз данного препарата, отметил Гамкрелидзе.

Помимо этого миллиона доз, Грузия получит также Pfizer в рамках донации от США.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент в Грузии доступны вакцины Pfizer, около 50 тысяч доз AstraZeneca, по полмиллиона доз Sinovac и Sinopharm.

Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начнется с 16 июля в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия и "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь в Гори, Республиканская больница в Батуми и интервенционный центр Грузии.

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