Циркуляция индийского штамма в Грузии возросла до 30%

По наблюдениям эпидемиологов, чаще всего индийским штаммом коронавируса заражаются дети и молодежь, и болезнь в этом случае протекает тяжелее, чем при инфицировании британским штаммом

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Циркуляция так называемого дельта или индийского штамма в Грузии возросла с 20% на прошлой неделе до 30%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании Rustavi 2.

По мнению главного эпидемиолога страны, именно из-за распространения индийского штамма в Грузии возник дефицит педиатрических коек в клиниках. Минздрав страны срочно мобилизовал дополнительные места, и проблема на данный момент уже решена.

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе проинформировал население, какими основными симптомами отличается индийский штамма и что нужно о нем знать.

По его словам, заражению индийским штаммом наиболее подвержены дети и молодежь.

"Индийский штамм многим отличается от остальных штаммов. Он является на 50% более заразным, чем британский штамм, который в свое время считался на 50% более заразным, чем стандартный китайский", – отметил Церцвадзе.

Помимо заразности отличается и его клиническая картина. Во время индийского штамма пациенты меньше жалуются на потерю вкуса или обоняния, но отмечают такие симптомы, как боль в горле, насморк, головная боль и жар.

"Родители, население должны быть очень внимательными. Индийский штамм вызывает гораздо тяжелое течение заболевания, более тяжелые последствиям. Я имею в виду повышенную смертность и необходимость госпитализации. Все это ставит государство и, в первую очередь, сектор здравоохранения перед очень серьезными вызовами", – сказал Церцвадзе.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии превалирует британский штамм. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что уже в августе индийский штамм полностью заменит британский.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.