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Здание администрации правительства Грузии

В Грузии отменены летние детские лагеря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (558)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210716/252335067/V-Gruzii-otmeneny-letnie-detskie-lagerya.html

Тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство Грузии вновь ввести определенные ограничительные меры

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Лагеря этим летом отменяются – правительство Грузии внесло изменения в постановление "О правилах изоляции и карантина".

В постановление внесены и другие изменения, в частности, для участия в тренингах, конференциях и семинарах необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Екатерина Тикарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Постановление также обязывает проводить спортивные турниры и учебно-тренировочные сборы среди лиц до 18 лет только на основе ПЦР-тестирования всех участников.

Постановление вступит в силу с 19 июля 2021 года.

Ранее в Минздраве Грузии заявили, что с учетом эпидситуации определенные ограничения могут быть вновь введены. В ведомстве не исключили, что под ограничениями могут оказаться и летние детские лагеря из-за резкого роста инфицирования среди детей. Специалисты предполагают, что такие места могут способствовать инфицированию детей и подростков. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (558)
Теги:
Правительство, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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