В Грузии отменены летние детские лагеря

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Лагеря этим летом отменяются – правительство Грузии внесло изменения в постановление "О правилах изоляции и карантина".

В постановление внесены и другие изменения, в частности, для участия в тренингах, конференциях и семинарах необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Постановление также обязывает проводить спортивные турниры и учебно-тренировочные сборы среди лиц до 18 лет только на основе ПЦР-тестирования всех участников.

Постановление вступит в силу с 19 июля 2021 года.

Ранее в Минздраве Грузии заявили, что с учетом эпидситуации определенные ограничения могут быть вновь введены. В ведомстве не исключили, что под ограничениями могут оказаться и летние детские лагеря из-за резкого роста инфицирования среди детей. Специалисты предполагают, что такие места могут способствовать инфицированию детей и подростков.

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