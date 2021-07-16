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Эпидемия коронавируса - лаборатория, где туристы и моряки проходят ПЦР тестирование и быстрые тесты на антиген

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1653

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (558)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 466 пациентов, а с начала пандемии вылечились 362 957

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 653. Скончались 13 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 384 387 случаев заражения.

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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 466 человек, с начала пандемии вылечились 362 957 пациентов. Скончались 5 516.

За сутки сделано 34 800 тестов, в том числе 18 765 на антиген и 16 035 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 4,75%, за последние 14 дней – 4,31%, за последние семь дней – 4,67%.

Прививки сделали 334 199 человек, в том числе за последние сутки – 8 448.

В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 4 001, в ковид-гостиницах – 1 016.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (558)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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