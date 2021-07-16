COVID-статистика Грузии – число инфицированных намного превышает выздоровевших

В данное время из 4 000 госпитализированных пациентов с коронавирусом 780 находятся в тяжелом состоянии, 177 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 34 800 тестов на коронавирус: 18 765 – на антиген, 16 035 – ПЦР-тестов и выявлено 1 653 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 384 387 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 466 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 362 957 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 13 пациентов, а с начала пандемии – 5 516.

Из 1 653 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 980, Аджарии – 118, Имерети – 155, Квемо Картли – 96, Шида Картли – 48, Гурии– 13, Самегрело - Земо Сванети – 72, Кахети – 94, Мцхета-Мтианети – 39, Самцхе-Джавахети – 20, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.

На данный момент в Грузии 15 888 активных случаев, из них 4 001 нуждается в стационарном лечении. Состояние 780 пациентов тяжелое, из них 177 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 016 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 10 871 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.

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