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Члены правительство независимой Грузии: Рамишвили Ноэ, Алекси Месхишвили, Ноэ Жордания, Георгий Ласхишвили, Георгий Журули

Скончался сын премьера Первой Демократической республики Грузии

Photo: National Library of Georgia
Общество
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О кончине Реджеба Жордания сообщила в Facebook его внучка. Он не дожил до своего столетия всего несколько месяцев

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Реджеб Жордания, сын премьер-министра Первой Демократической Республики Грузия Ноэ Жордания, скончался на сотом году жизни в Париже.

О кончине деда в Facebook сообщила его внучка – Кристина Пагава.

Реджеб Жордания - сын Ноэ Жордания
photo: Christine Pagava Boulez / FB
Реджеб Жордания - сын Ноэ Жордания

"Реджеб Жордания, сын Ноэ Жордания, скончался, не дожив до ста лет (10 декабря 1021 - 15 июля 2021). Отец, дядя, дед, партнер, музыкант, моряк, учитель, писатель, любитель кошек, путешественник... верный сын своего отца и независимой Грузии", – пишет Кристина Пагава.

Реджеб Жордания родился и вырос в Париже. Студент факультета политических наук и выпускник Йельского университета, он в разное время был приглашенным ученым в Институте Гарримана, профессиональным пианистом, композитором, писателем, профессором морской истории, директором Морского музея, автором и писателем, редактором учебников иностранных языков.

Реджеб Жордания часто приезжал в Грузию, особенно на празднование Дня независимости 26 мая. 

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Теги:
Ноэ Жордания, Грузия

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