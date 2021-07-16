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Здание полиции

Призывавшего к насилию на контракции в Тбилиси священника вызвали в полицию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Права человека в Грузии (99)
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Священнослужитель явился в Главное управление полиции с адвокатом, но уже со "строгим выговором" от Патриархии

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Протоиерея Спиридона Цкипуришвили, который на контракции противников ЛГБТ 5 июля в Тбилиси призывал к насилию, вызвали на опрос в Главное управление полиции столицы.

5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов, жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. Один из пострадавших и жестоко избитых операторов Лексо Лашкарава скончался спустя несколько дней после нападения.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Одним из тех, кто призывал собравшихся к насилию, был Спиридон Цкипуришвили. На видео, вышедшем в эфире грузинских телеканалов, видно, как протоиерей призывает агрессивно настроенных участников контракции к насилию: "Что значит – нет насилию? Вы обязаны это сделать ради Родины, ради страны, ради святынь".

Протоиерей пришел в полицию вместе с адвокатом. Он не сделал комментариев для СМИ.

По словам адвоката священнослужителя Николоза Мжаванадзе, его клиент не делал призывов к насилию.

"Опубликованное видео смонтировано так, что из 10-минутного выступления взяли лишь вырванный из контекста эпизод", - заявил адвокат.

Накануне стало известно, что протоиерей Спиридон в качестве наказания временно отстранен от службы и в Патриархии ему сделали "строгий выговор".

Сегодня же полиция провела обыски в домах организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества 5 июля и препроводила их на опрос в полицию. 

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Темы:
Права человека в Грузии (99)
Теги:
полиция, Священник, Акция, Грузия

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