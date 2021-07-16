"Мы поторопились" - главный эпидемиолог Грузии о смягчении ограничений

Смертные случаи зафиксированы в Грузии среди вакцинированных одной дозой вакцины - скончались на данный момент 12 человек

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Ограничения в связи с пандемией в стране были сняты слишком рано, признался глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Ограничения были сняты слишком рано. К сожалению, мы поторопились со смягчениями", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, на Межведомственном координационном совете, который принимает решения в связи с введением или отменой ограничений, медики всегда выступают за радикальные и строгие меры, чем экономическая сторона. Учитывая интересы экономики, нужна была определенная свобода, чтобы малый и средний бизнес смог немного оправиться, отметил Гамкрелидзе.

"Мы стараемся принимать решения, придерживаясь золотой середины, но я согласен, что снятие ограничений по целому ряду направлений было поспешным решением", - отметил главный эпидемиолог.

Гамкрелидзе также сообщил, что в Грузии от коронавируса 12 человек, привитые одной дозой вакцины. Есть ли смертные случаи среди вакцинированных двумя дозами, информация по этому поводу будет позднее.

Низкой остается активность в процессе вакцинации медперсонала. Из 65 тысяч человек, работающих в сфере здравоохранения, вакцинированы только 12 тысяч. Из них 50% - это врачи. В целом, в Грузии 18 тысяч врачей, из них вакцинировано 30%, то есть от 6 до 7 тысяч.

"Во время пандемии на медперсонал пришелся самый большой удар. Если среди населения инфицирование составляет 7%, то среди медперсонала этот показатель 33%, то есть из 65 тысяч человек инфицировано 33%", - отметил Гамкрелидзе.

По словам эпидемиологов, все те показатели, которые оценивают эпидситуацию, сейчас ухудшены – это инцидентность на сто тысяч населения, новые случаи, показатель положительности и так далее. И связано это, по их мнению, со смягчением ограничений.

С 1 июля в Грузии снято ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00. Также снято ограничение на ношение масок в открытых пространствах, открыт бизнес, амнистированы штрафы за ковид-нарушения.

По словам эпидемиологов, циркуляция индийского штамма в Грузии возросла до 30%. Специалисты объявили о начале четвертой волны распространения коронавируса и заявили, что пик ожидается в августе, когда индийский штамм полностью заменит британский.

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