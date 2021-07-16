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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе

В Грузии с начала пандемии коронавирусом заразилась 41 тысяча детей

photo: AlpenPharma Caucasus / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1963)
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Sputnik Грузия
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Процент инфицирования детей в стране постепенно увеличивается, к этому времени все педиатрические койки в клиниках практически заполнены

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. С начала пандемии в Грузии коронавирусом заболело около 41 тысячи детей, это 9-10% от общего числа инфицированных, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе Sputnik Грузия.

Чхаидзе также прокомментировал смерть трехнедельного младенца в тбилисской детской клинике имени Цицишвили. По его словам, смерть младенца наступила в результате поражения легких, что характерно дельта штамму.

Капельница. Архивное фото
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Инфицированный коронавирусом младенец скончался в тбилисской клинике

Как отметил Чхаидзе, коронавирус в первую очередь поражает легкие. Когда поражение бактериальное, врачи используют антибиотики и ребенка в 99,5% можно спасти. Но когда поражение вирусное, в таком случае никакого эффективного антивирусного препарата нет. Тем более против коронавируса.

"В таком случае происходит симптоматическое лечение, проводится искусственная вентиляция легких и переливания. Но, все зависит от сопротивляемости организма. У новорожденных сопротивляемость низкая, иммунная система практически не развита, так что защита у организма новорожденных минимальная. Возраст новорожденного уже является риск-фактором. Так что новорожденных, у которых развивается коронавирусная пневмония, особенно тех, которые подключены к аппарату ИВЛ, сложно спасти. Этот новорожденный умер от пневмонии и сердечной недостаточности", - заявил он.

По словам Чхаидзе, в Грузии педиатрические койки в клиниках практически полностью заполнены. Он отметил, что любой инфицированный коронавирусом ребенок в возрасте до двух лет подвержен большому риску.

Младенец, скончавшийся в тбилисской клинике, был инфицирован британским штаммом коронавируса. При поступлении в клинику ему было всего пять дней от роду. Состояние ребенка было настолько тяжелым, что его сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания. 16 дней врачи боролись за жизнь младенца, однако спасти его не смогли.

Здание администрации правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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К аппарату искусственного дыхания подключены еще двое младенцев в этой клинике. У одного выявили британский штамм коронавируса, а у второго индийский. Оба были доставлены в клинику с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1963)
Теги:
Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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