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Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года

Новая акция протеста пройдет перед парламентом Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (38)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210717/252347570/Novaya-aktsiya-protesta-proydet-pered-parlamentom-Gruzii.html

Основным требованием акции вновь будет отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и правительства, которое оппозиция обвинила в поощрении насилия

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представители грузинских оппозиционных СМИ, оппозиции и гражданские активисты в субботу вечером вновь соберутся на проспекте Руставели в центре Тбилиси для того, чтобы потребовать отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Акция протеста у офиса Грузинской мечты из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля - в этот день контракция противников ЛГБТ в Тбилиси переросла в беспорядки, пострадали более 50 журналистов. Ситуация обострилась после смерти, через несколько дней после жестокого избиения на акции, оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Георгия Лашкарава. МВД выдвинуло версию передозировки наркотиков, оппозиция заявляет, что он "стал жертвой системы" и обвиняет власти в поощрении насилия.

Четыре оппозиционных телеканала, которые выступили организаторами протестов, анонсировали представление на митинге совместного журналистского расследования, утверждая, что намерены доказать связи премьера с акцией противников секс-меньшинств и то, что правительство проводит в стране российские интересы.

Сам Ираклий Гарибашвили за несколько часов до митинга заявил, что в отставку не уйдет, обвинил журналистов в спекуляции темой смерти оператора и вновь озвучил версию, что за новой волной протестов стоит экс-президент Михаил Саакашвили.

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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (38)
Теги:
Акция протеста, Грузия

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