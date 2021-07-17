Новая акция протеста пройдет перед парламентом Грузии

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представители грузинских оппозиционных СМИ, оппозиции и гражданские активисты в субботу вечером вновь соберутся на проспекте Руставели в центре Тбилиси для того, чтобы потребовать отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля - в этот день контракция противников ЛГБТ в Тбилиси переросла в беспорядки, пострадали более 50 журналистов. Ситуация обострилась после смерти, через несколько дней после жестокого избиения на акции, оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Георгия Лашкарава. МВД выдвинуло версию передозировки наркотиков, оппозиция заявляет, что он "стал жертвой системы" и обвиняет власти в поощрении насилия.

Четыре оппозиционных телеканала, которые выступили организаторами протестов, анонсировали представление на митинге совместного журналистского расследования, утверждая, что намерены доказать связи премьера с акцией противников секс-меньшинств и то, что правительство проводит в стране российские интересы.

Сам Ираклий Гарибашвили за несколько часов до митинга заявил, что в отставку не уйдет, обвинил журналистов в спекуляции темой смерти оператора и вновь озвучил версию, что за новой волной протестов стоит экс-президент Михаил Саакашвили.

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