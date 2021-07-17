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Высокогорная Аджария - сельские дома

В горах Аджарии спасли молодых людей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210717/252347831/V-gorakh-Adzharii-spasli-molodykh-lyudey.html

Сразу после получения сообщения от заблудившихся туристов, на примерное их место пребывания выдвинулись 70 спасателей

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спасатели спустя многочасовых поисков обнаружили заблудившихся в горах Аджарии двух молодых людей, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

Операция по спасению иностранца на леднике Казбеги
photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Иностранца спасли в горах Грузии

По данным службы, на номер Центра по управлению общественной безопасностью "112" поступил звонок, что двое молодых людей заблудились в ущелье между горами Хино и Гоми, и не могут выбраться из него. Также молодые люди сообщили, что у одного из них повреждена нога, из-за чего они не могу двигаться.

Сразу после получения сообщения на примерное место пребывания туристов выдвинулись 70 спасателей, которые проверяли поэтапно всю местность. Найти заблудившихся молодых людей удалось в ущелье Хино.

В данным момент туристов везут в населенный пункт, где им окажут помощь.

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Теги:
Турист, Спасатели, Аджария, Грузия

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