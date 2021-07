В горах Аджарии спасли молодых людей

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спасатели спустя многочасовых поисков обнаружили заблудившихся в горах Аджарии двух молодых людей, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia