В горах Аджарии спасли молодых людей

Сразу после получения сообщения от заблудившихся туристов, на примерное их место пребывания выдвинулись 70 спасателей

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спасатели спустя многочасовых поисков обнаружили заблудившихся в горах Аджарии двух молодых людей, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia Иностранца спасли в горах Грузии

По данным службы, на номер Центра по управлению общественной безопасностью "112" поступил звонок, что двое молодых людей заблудились в ущелье между горами Хино и Гоми, и не могут выбраться из него. Также молодые люди сообщили, что у одного из них повреждена нога, из-за чего они не могу двигаться.

Сразу после получения сообщения на примерное место пребывания туристов выдвинулись 70 спасателей, которые проверяли поэтапно всю местность. Найти заблудившихся молодых людей удалось в ущелье Хино.

В данным момент туристов везут в населенный пункт, где им окажут помощь.

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