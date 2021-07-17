В горах Аджарии спасли молодых людей

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спасатели спустя многочасовых поисков обнаружили заблудившихся в горах Аджарии двух молодых людей, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.
По данным службы, на номер Центра по управлению общественной безопасностью "112" поступил звонок, что двое молодых людей заблудились в ущелье между горами Хино и Гоми, и не могут выбраться из него. Также молодые люди сообщили, что у одного из них повреждена нога, из-за чего они не могу двигаться.
Сразу после получения сообщения на примерное место пребывания туристов выдвинулись 70 спасателей, которые проверяли поэтапно всю местность. Найти заблудившихся молодых людей удалось в ущелье Хино.
В данным момент туристов везут в населенный пункт, где им окажут помощь.
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