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Акция протеста у здания Парламента Грузии 17 июля 2021 года

В центре Тбилиси акция протеста: проспект Руставели перекрыт

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Со сцены демонстрируются кадры событий 5 июля и обращения сторонников акций из-за рубежа

ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Представители грузинских СМИ, оппозиции и гражданские активисты перекрыли центральный проспект Руставели в центре Тбилиси с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Леван Васадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На акции протеста собрались несколько тысяч человек. Со сцены демонстрируются кадры событий 5 июля и обращения сторонников акций из-за рубежа. Последние участники акций встретили аплодисментами.

Уже через час три телеканала-организаторов акции – "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "ТВ Формула" – на экране у здания парламента и прямом эфире представят совместные результаты журналистского расследования о связях акции противников ЛГБТ с властью и Ираклием Гарибашвили.

Между тем премьер-министр Грузии заявил, что в отставку уходить не собирается и обвинил журналистов в спекуляции смертью оператора "ТВ Пирвели" и связях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его радикальными группами. Он отметил, что акция журналистов – это "политический акт".

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Теги:
Акция протеста, Грузия

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