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Акция протеста у здания Парламента Грузии 17 июля 2021 года

Акция протеста журналистов продолжится у здания парламента Грузии в воскресенье

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210717/252349439/Aktsiya-protesta-zhurnalistov-prodolzhitsya-u-zdaniya-parlamenta-Gruzii-v-voskresene.html

В этот день министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури предстанет перед парламентом, чтобы ответить на вопросы депутатов по событиям 5-6 июля в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Участники акции протеста соберутся у здания парламента Грузии в момент выступления в парламенте министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в воскресенье, заявил ведущий журналист оппозиционного телеканал "Formula TV" Вахо Саная.

"Завтра в это здание приходит министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Мы также соберемся завтра и попросим председателя парламента не перекрывать двери в парламент, как он это сделал в прошлый раз. Мы сделаем все, чтобы оказаться на этом заседании", – сказал Саная.

При этом он призвал оппозиционных депутатов быть голосом журналистов.

"Мы в 12:00 будем у парламента Грузии и покажем, что мы можем", – добавил журналист.

Журналисты трех оппозиционных телеканалов "Мтавари архи", "TV Pirveli" и "Formula TV" уже неделю проводят в Грузии акцию протеста с требованием отставки премьер-министра. В понедельник руководители телеканалов пытались войти в парламент, удалось это сделать только владельцу "TV Pirveli" Вато Церетели. Его появление в парламенте спровоцировало конфликт между оппозицией и большинством, который перерос сначала в драку, а после в бойкот оппозицией работы парламента.

Между тем премьер-министр Грузии заявил, что в отставку уходить не собирается и обвинил журналистов в спекуляции смертью оператора "TV Pirveli" и связях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его радикальными группами. Он отметил, что акция журналистов – это "политический акт".

Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (40)
Теги:
Грузия, Акция протеста

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