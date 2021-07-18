Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 286

За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписан 1 701 пациент

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 286. Скончались 13 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 387 481 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 1 701 человек, с начала пандемии вылечились 365 019 пациентов. Скончались 5 551.

За сутки сделано 24 446 тестов, в том числе 11 351 на антиген и 13 095 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 5,26%, за последние 14 дней – 4,57%, за последние семь дней – 4,92%.

Прививки сделали 353 835 человек, в том числе за последние сутки – 8 501.

В карантине в данное время находятся 65 человека, в стационарах – 4 291, в ковид-гостиницах – 1 088.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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