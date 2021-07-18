COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 18 июля

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 24 446 тестов на коронавирус и выявлено 1 286 случаев заражения.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 18 июля составляет 5,26 %, за две недели – 4,57 %, за семь дней – 4,92 %.

Из 1 286 новых случаев COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 759.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Аджария 125 Кахети 94 Квемо Картли 79 Имерети 73 Самегрело - Земо Сванети 54 Мцхета-Мтианети 32 Шида Картли 30 Гурия 16 Самцхе-Джавахети 12 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 12

На данном этапе насчитывается 16 885 активных случаев заражения, из них 4 291 человек проходит лечение в больницах, 1 088 человек размещены в ковид-гостиницах, в том числе 721 - в Тбилиси и 334 - в Аджарии. 11 506 человек проходят лечение на дому.

Состояние 833 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 182 человека.

На данном этапе 10 554 человека находятся в самоизоляции, в том числе 2986 человек в Тбилиси. 65 граждан помещены в карантинные зоны.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 387 481 случай заражения, вылечились 365 019 пациентов. Скончались 5 551.

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