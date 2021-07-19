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Первая университетская клиника

Роженица с коронавирусом умерла в Тбилиси после кесарева сечения

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (568)
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Sputnik Грузия
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Новорожденный жив, но врачи устанавливают, инфицирован ли он коронавирусом, результаты теста будут известны в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Жительница Тбилиси, инфицированная коронавирусом, умерла после кесарева сечения в Первой университетской клинике.

По словам директора клиники Левана Ратиани, пациентка поступила к ним на 36 неделе беременности с осложненной формой коронавируса. Спасти ее после операции медикам не удалось. Что касается состояния новорожденного, он находится в реанимации.

Тбилисская детская клиника имени Иашвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии с начала пандемии коронавирусом заразилась 41 тысяча детей

По словам Ратиани, ребенок был подключен к аппарату искусственного дыхания, но на данный момент в этом больше нет необходимости. Пока неизвестно, инфицирован ли новорожденный COVID-19. Медики ждут результата теста.

С начала пандемии в Грузии зафиксирована 41 тысяча случаев инфицирования коронавирусом детей, это примерно 9% от общего числа заболевших. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены еще двое младенцев в тбилисской детской клинике имени Цицишвили. У одного из них выявили британский штамм коронавируса, а у второго – индийский. Оба были доставлены в клинику с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 387 481 случай заражения, вылечились 365 019 пациентов. Скончались 5 551.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (568)
Теги:
Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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