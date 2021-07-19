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Эпидемия коронавируса - жители на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 848

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (566)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210719/252356486/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-848-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 231 пациент, а с начала пандемии вылечились 366 250

ТБИЛИСИ,  19 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 848. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 388 329 случаев заражения.

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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 231 человек, с начала пандемии вылечились 366 250 пациентов. Скончались 5 566.

За сутки сделано 18 194 теста, в том числе 9 607 на антиген и 8 587 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 4,66%, за последние 14 дней – 4,6%, за последние семь дней – 4,92%.

Прививки сделали 357 106 человек, в том числе за последние сутки – 3 271.

В карантине в данное время находятся 71 человек, в стационарах – 4 446, в ковид-гостиницах – 1 092.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (566)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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