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ПЦР тестирование на коронавирус в курортном Батуми на бульваре

COVID-статистика Грузии – в стране более 16 тысяч активных случаев COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (568)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210719/252357275/COVID--statistika-Gruzii--v-strane-bolee-16-tysyach-aktivnykh-sluchaev-COVID-19.html

Самая сложная эпидситуация по-прежнему в Тбилиси, растет число инфицированных в Аджарии, куда на море хлынул поток отдыхающих

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 18 194 теста на коронавирус: 9 607 – на антиген, 8 587 – ПЦР-тестов и выявлено 848 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 388 329 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 231 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 366 250.

Первая университетская клиника
© Sputnik / STRINGER
Роженица с коронавирусом умерла в Тбилиси после кесарева сечения

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 15 пациентов, а с начала пандемии – 5 566.

Из 848 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 487, Аджарии – 94, Имерети – 46, Квемо Картли – 44, Шида Картли – 25, Гурии – 21, Самегрело - Земо Сванети – 35, Кахети – 64, Мцхета-Мтианети – 11, Самцхе-Джавахети – 12, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На данный момент в Грузии 16 487 активных случаев, из них 4 446 нуждается в стационарном лечении. Состояние 859 пациентов тяжелое, из них 186 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 092 пациента находятся в ковид-гостиницах. 10 949 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 71 человек, а в самоизоляции – 12 130.

Показатель положительности по данным на 18 июля составляет 4,66%, за две недели – 4,60%, за семь дней – 4,92%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (568)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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