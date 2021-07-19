Советник генсека ООН рекомендует отложить начало учебы в школах Грузии до октября

Эксперт советует также правительству Грузии не закрывать страну, опасаясь новых взрывов пандемии, а научиться жить с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе рекомендует отложить учебный год в Грузии до 1 октября.

Как сообщается на странице эксперта в Facebook, нужно научиться жить с вирусом и действовать осторожно.

"Медицинские маски везде с понедельника. Школы отложите до 1 октября и продолжайте учебу по смешанному методу (более 30% учеников в школе, а 70% – дистанционно). Хватит находиться в позе страуса. Не надо закрывать страну, надо учиться жить с вирусом", – заявил Пхакадзе.

С начала пандемии правительство Грузии приняло решение перевести школьников на дистанционный режим обучения, а с улучшением эпидситуации предложило смешанную модель – родители могли сделать выбор между дистанционным методом обучения и очным.

Новый учебный год в Грузии начинается 15 сентября.

Эксперт также пояснил, какой эффект дает китайская вакцина Sinovac. По его словам, антитела, выработанные с помощью этой вакцины, становятся в два раза меньше каждые 40 дней.

"Человек, полностью вакцинированный Sinovac теряет антитела и защиту на 50% каждые сорок дней. Эффективность к штамму-оригиналу составляет 60-70%, но нет ответа на альфа и дельта варианты", – отметил Пхакадзе.

Эксперт также отметил, что согласно исследованиям, защита этой вакцины довольно низкая для лиц старше 40 лет.

"Летом Sinovac сделал свое дело, поскольку дельта штамм не был очень распространен, но с осени вакцинированные Sinovac должны потребовать бустер, то есть третью дозу (Pfizer) потому, что вакцинированные в июне-июле люди в сентябре будут иметь практически нулевую защиту", – пояснил Пхакадзе.

Он считает, что вакцинированные Sinovac должны иметь доступ и к третьей дозе, и привиться препаратом Pfizer спустя три месяца после Sinovac.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

В Грузии, по последним данным, вакцинировались 357 106 человек, из них две полные дозы получили 130 314 граждан.

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