Прививки от коронавируса сделали более десяти тысяч грузинских полицейских

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Более 10 тысяч сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию препаратами Sinopharm и Sinovac в любой день недели без предварительной регистрации.
По данным МВД, активная вакцинация проводится в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе. В понедельник в клинике привились сотрудники патрульной и криминальной полиции. Вакцинация проводится одновременно в пяти кабинетах.
Всего в Грузии сделано 357 106 прививок от коронавируса. Обе дозы вакцины получили 130 314 человек.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 388 329 случаев инфицирования, выздоровели 366 250 человек, скончались 5 566.
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