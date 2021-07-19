Прививки от коронавируса сделали более десяти тысяч грузинских полицейских

Сотрудники МВД Грузии вакцинируются преимущественно китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac и без предварительной регистрации

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Более 10 тысяч сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские делают прививки от коронавируса

Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию препаратами Sinopharm и Sinovac в любой день недели без предварительной регистрации.

По данным МВД, активная вакцинация проводится в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе. В понедельник в клинике привились сотрудники патрульной и криминальной полиции. Вакцинация проводится одновременно в пяти кабинетах.

Всего в Грузии сделано 357 106 прививок от коронавируса. Обе дозы вакцины получили 130 314 человек.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 388 329 случаев инфицирования, выздоровели 366 250 человек, скончались 5 566.

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