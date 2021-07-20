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Пандемия коронавируса - врачи лечат зараженного COVID-19 в больнице

Индийский штамм атакует, больницы переполнены – что происходит в клиниках Грузии?

© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (572)
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Sputnik Грузия
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Госпитальный сектор уже ощутил на себе удар четвертой волны коронавируса – чем больше инфицированных индийским штаммом, тем больше нуждающихся в госпитализации

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Число инфицированных индийским штаммом коронавируса в Грузии продолжает расти, клиники уже с трудом справляются с потоком пациентов.

В тбилисской Республиканской больнице, несмотря на то, что практически каждый день добавляются новые койки, свободных мест нет.

Тбилисская детская клиника имени Иашвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам замдиректора клиники Джавары Угрехелидзе, все 350 коек, которые были мобилизованы для инфицированных пациентов, заняты. Что касается педиатрических коек, клиника уже готова принять и детей.

По словам медицинского директора Мцхетского медицинского центра Лики Мумладзе, больше половины ковид-пациентов, которым понадобилась госпитализация, инфицированы индийским штаммом.

"Вместе с увеличением случаев усложняется и ситуация в клинике, на этом этапе стационарное лечение у нас проходят 112 пациентов. С учетом течения заболевания, клинической картины, распространения и анамнеза, мы можем предположить, что 70% госпитализированных пациентов инфицированы индийским штаммом", – заявила Мумладзе.

По словам медиков, индийский штамм больше отличается симптомами, характерными банальному гриппу и люди часто путают коронавирус с обыкновенной простудой. Медики призывают всех к осторожности, тестированию в случае наличия симптомов и самоизоляции.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AP Photo / Virginia Mayo
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По мнению эпидемиологов, именно из-за распространения индийского штамма в Грузии возник дефицит коек в клиниках. По их словам, индийский штамм больше распространяется среди детей и молодежи. Он является на 50% более заразным, чем британский штамм, который в свое время считался на 50% более заразным, чем китайский.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм полностью заменит британский.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (572)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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