Индийский штамм атакует, больницы переполнены – что происходит в клиниках Грузии?

Госпитальный сектор уже ощутил на себе удар четвертой волны коронавируса – чем больше инфицированных индийским штаммом, тем больше нуждающихся в госпитализации

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Число инфицированных индийским штаммом коронавируса в Грузии продолжает расти, клиники уже с трудом справляются с потоком пациентов.

В тбилисской Республиканской больнице, несмотря на то, что практически каждый день добавляются новые койки, свободных мест нет.

По словам замдиректора клиники Джавары Угрехелидзе, все 350 коек, которые были мобилизованы для инфицированных пациентов, заняты. Что касается педиатрических коек, клиника уже готова принять и детей.

По словам медицинского директора Мцхетского медицинского центра Лики Мумладзе, больше половины ковид-пациентов, которым понадобилась госпитализация, инфицированы индийским штаммом.

"Вместе с увеличением случаев усложняется и ситуация в клинике, на этом этапе стационарное лечение у нас проходят 112 пациентов. С учетом течения заболевания, клинической картины, распространения и анамнеза, мы можем предположить, что 70% госпитализированных пациентов инфицированы индийским штаммом", – заявила Мумладзе.

По словам медиков, индийский штамм больше отличается симптомами, характерными банальному гриппу и люди часто путают коронавирус с обыкновенной простудой. Медики призывают всех к осторожности, тестированию в случае наличия симптомов и самоизоляции.

По мнению эпидемиологов, именно из-за распространения индийского штамма в Грузии возник дефицит коек в клиниках. По их словам, индийский штамм больше распространяется среди детей и молодежи. Он является на 50% более заразным, чем британский штамм, который в свое время считался на 50% более заразным, чем китайский.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм полностью заменит британский.

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