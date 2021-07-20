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Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 20 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (575)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210720/252367119/COVID-statistika-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-20-iyulya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 36 375 тестов на коронавирус и выявлено 2 616 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 390 945 случаев инфицирования, скончались 5 592 человека.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 19 июля составляет 7,19%, за две недели – 4,77%, за семь дней – 5,24%.

Из 2 616 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 557. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  205
  • Имерети – 191
  • Квемо Картли – 117
  • Шида Картли – 115
  • Гурия – 24
  • Самегрело - Земо Сванети – 128
  • Кахети – 152
  • Мцхета-Мтианети – 61
  • Самцхе-Джавахети – 45
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев, из них 4 495 нуждаются в стационарном лечении,  1 120 человек находится в ковид-гостиницах, 12 582 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 855 пациентов тяжелое, 183 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (575)

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