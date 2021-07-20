COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 20 июля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 36 375 тестов на коронавирус и выявлено 2 616 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 390 945 случаев инфицирования, скончались 5 592 человека.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 19 июля составляет 7,19%, за две недели – 4,77%, за семь дней – 5,24%.

Из 2 616 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 557. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 205

Имерети – 191

Квемо Картли – 117

Шида Картли – 115

Гурия – 24

Самегрело - Земо Сванети – 128

Кахети – 152

Мцхета-Мтианети – 61

Самцхе-Джавахети – 45

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев, из них 4 495 нуждаются в стационарном лечении, 1 120 человек находится в ковид-гостиницах, 12 582 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 855 пациентов тяжелое, 183 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале