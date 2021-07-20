Габуния призвала педагогов вакцинироваться, чтобы не срывать начало учебного процесса

Только полная вакцинация педагогического состава, по мнению Минздрава Грузии, может обеспечить в школах безопасную учебную среду

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Учебный процесс в школах Грузии начнется в запланированное время в том случае, если в июле и августе сотрудники школ пройдут вакцинацию, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.

По ее словам, не дистанционное обучение, а исключительно вакцинация является выходом из ситуации.

"В условиях, когда у нас 1,5 миллиона доз вакцины и еще миллион доз ожидается, у нас одна главная рекомендация – июль и август школьные коллективы должны использовать, чтобы школы встретили новый учебный год в безопасной среде. Сегодня ограничения в отношении школ и дистанционная форма обучения не являются выходом. Решение в вакцинации", – сказала Габуния.

По словам Тамар Габуния, в стране фиксируется 18 тысяч активных случаев коронавируса и мобилизовано до шести тысяч коек. Этого достаточно, исходя из сегодняшней эпидситуации.

С начала пандемии в Грузии выявлено 390 945 случаев инфицирования коронавирусом, 41 тысяча из них – дети, излечились 367 130 пациентов, скончались 5 592 человека.

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