16:33 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

Габуния призвала педагогов вакцинироваться, чтобы не срывать начало учебного процесса

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (578)
7201
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250908839.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210720/252371636/Gabuniya-prizvala-pedagogov-vaktsinirovatsya-chtoby-ne-sryvat-nachalo-uchebnogo-protsessa.html

Только полная вакцинация педагогического состава, по мнению Минздрава Грузии, может обеспечить в школах безопасную учебную среду

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Учебный процесс в школах Грузии начнется в запланированное время в том случае, если в июле и августе сотрудники школ пройдут вакцинацию, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.

По ее словам, не дистанционное обучение, а исключительно вакцинация является выходом из ситуации.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Грузия перешла в "красную зону" по темпам распространению коронавируса

"В условиях, когда у нас 1,5 миллиона доз вакцины и еще миллион доз ожидается, у нас одна главная рекомендация – июль и август школьные коллективы должны использовать, чтобы школы встретили новый учебный год в безопасной среде. Сегодня ограничения в отношении школ и дистанционная форма обучения не являются выходом. Решение в вакцинации", – сказала Габуния.

По словам Тамар Габуния, в стране фиксируется 18 тысяч активных случаев коронавируса и мобилизовано до шести тысяч коек. Этого достаточно, исходя из сегодняшней эпидситуации.

С начала пандемии в Грузии выявлено 390 945 случаев инфицирования коронавирусом, 41 тысяча из них – дети, излечились 367 130 пациентов, скончались 5 592 человека. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (578)
Теги:
Школы, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Афганские власти и талибы* не договорились - переговоры в Дохе провалились
Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться