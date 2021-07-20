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Вакансия! Жителей Грузии приглашают на форум трудоустройства

© photo: Sputnik / Evgeny Biatov
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (371)
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Sputnik Грузия
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Соискателям работы будут предложены вакансии в сферах торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, промышленности и т.д.

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Государственное агентство по содействию занятости Минздрава Грузии 22 июля проведет форум по трудоустройству во дворе Дадиани в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает пресс-служба ведомства

В рамках мероприятия более 15 местных компаний, представляющих малый, средний и крупный бизнес, предложат около 200 вакансий в различных сферах. 

"Соискатели будут иметь возможность получить полную информацию о желаемой вакансии и показать свои навыки непосредственно потенциальным работодателям во время форума. Работодатели подберут желаемых кандидатов в соответствии с требованиями", - говорится в заявлении Минздрава.

Попробовать свои возможности можно будет в сферах торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, промышленности, транспорта, логистики, строительства и страхования.

Форум по трудоустройству будет проводиться с соблюдением всех ограничений и рекомендаций, действующих в связи с пандемией коронавируса.

Безработица – всегда была одной из главных проблем в Грузии, но с началом пандемии она стала более острой и глобальной. Тысячи людей из сферы туризма и ресторанного бизнеса потеряли работу.

В первом квартале 2021 года уровень безработицы повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 21,9%. И, по мнению экспертов, уровень безработицы будет расти в ближайшие месяцы.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (371)

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