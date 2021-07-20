В Грузии меняются сроки вакцинации для уже переболевших COVID-19 граждан

Ухудшение эпидситуации в Грузии диктует необходимость принятия действенных мер для сдерживания пандемии - в стране могут быть введены новые ограничения и активизирован процесс вакцинации населения

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Переболевшие COVID-19 смогут привиться вакциной от коронавируса не через 120, а через 30 дней после инфицирования, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе после заседания Межведомственного координационного совета.

"Как вы знаете, после инфицирования до вакцинации должно пройти 120 дней. На неделе это изменится и срок сократится до 30 дней. Поэтому все смогут сделать прививку быстрее. Вероятно, распоряжение будет подписано на этой неделе", - сказал Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что из-за быстрого роста новых случаев коронавируса ожидается введение ряда ограничений, в частности ношения масок в открытых пространствах, в местах скопления людей. По словам Гамкрелидзе, население плохо следует рекомендациям и маски не носят даже в закрытых помещениях.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица правительства призвал население активно вакцинироваться, чтобы избежать очередного локдауна.

По словам главы правительства, экономика Грузии не вынесет очередных жестких ограничений, государству придется взять новые долги и тысячи людей потеряют работу.

Как отметил премьер, в день должны вакцинироваться от 20-30 тысяч человек.

По данным на 20 июля, полный курс вакцинации прошли 113 895 человек.

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 2 616 новых случаев заражения, а общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 390 945 человек.

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