19:14 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

В Грузии меняются сроки вакцинации для уже переболевших COVID-19 граждан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (579)
440 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/11/252345300.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210720/252373413/V-Gruzii-menyayutsya-sroki-vaktsinatsii-dlya-uzhe-perebolevshikh-COVID-19-grazhdan.html

Ухудшение эпидситуации в Грузии диктует необходимость принятия действенных мер для сдерживания пандемии - в стране могут быть введены новые ограничения и активизирован процесс вакцинации населения

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Переболевшие COVID-19 смогут привиться вакциной от коронавируса не через 120, а через 30 дней после инфицирования, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе после заседания Межведомственного координационного совета.

"Как вы знаете, после инфицирования до вакцинации должно пройти 120 дней. На неделе это изменится и срок сократится до 30 дней. Поэтому все смогут сделать прививку быстрее. Вероятно, распоряжение будет подписано на этой неделе", - сказал Гамкрелидзе.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Грузия перешла в "красную зону" по темпам распространению коронавируса

Он также сообщил, что из-за быстрого роста новых случаев коронавируса ожидается введение ряда ограничений, в частности ношения масок в открытых пространствах, в местах скопления людей. По словам Гамкрелидзе, население плохо следует рекомендациям и маски не носят даже в закрытых помещениях.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица правительства призвал население активно вакцинироваться, чтобы избежать очередного локдауна.

По словам главы правительства, экономика Грузии не вынесет очередных жестких ограничений, государству придется взять новые долги и тысячи людей потеряют работу.

Как отметил премьер, в день должны вакцинироваться от 20-30 тысяч человек.

По данным на 20 июля, полный курс вакцинации прошли 113 895 человек.

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 2 616 новых случаев заражения, а общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 390 945 человек. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (579)
Теги:
Вакцинация, Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться