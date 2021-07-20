19:14 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с праздником Курбан-байрам

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252374159.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210720/252373709/Garibashvili-pozdravil-musulman-Gruzii-s-prazdnikom-Kurban-Bayram.html

Глава грузинского правительства назвал Курбан-байрам великим праздником любви, благотворительности, поддержки и победы добра

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил соотечественников-мусульман с праздником Курбан-байрам.

Глава грузинского правительства назвал Курбан-байрам великим праздником любви, благотворительности, поддержки и победы добра.

"Мусульманская община Грузии - неотъемлемая часть нашего общества, своим повседневным трудом и преданностью стране вносит неоценимый вклад в продвижение и укрепление нашей Родины Присоединяюсь к вашему празднику, желаю вам и вашим семьям душевного спокойствия и счастья",- сказал Гарибашвили в своем поздравительном послании.

Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения - один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа.

Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
© Sputnik / STRINGER
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео

Курбан-байрам - завершающая часть ежегодного паломничества мусульман в Мекку, по григорианскому календарю в 2021-м в большинстве мусульманских стран наступит 20 июля, но праздновать начинают накануне с заходом солнца.

В Курбан-байрам верующие приносят в жертву домашнюю скотину в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву Богу своего сына Исмаила. Но вместо сына принес в жертву райского барана, которого Аллах подарил Ибрахиму.

С началом праздничного намаза на Курбан-байрам, по традиции, начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться