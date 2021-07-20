Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с праздником Курбан-байрам

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил соотечественников-мусульман с праздником Курбан-байрам.

Глава грузинского правительства назвал Курбан-байрам великим праздником любви, благотворительности, поддержки и победы добра.

"Мусульманская община Грузии - неотъемлемая часть нашего общества, своим повседневным трудом и преданностью стране вносит неоценимый вклад в продвижение и укрепление нашей Родины Присоединяюсь к вашему празднику, желаю вам и вашим семьям душевного спокойствия и счастья",- сказал Гарибашвили в своем поздравительном послании.

Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения - один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа.

Курбан-байрам - завершающая часть ежегодного паломничества мусульман в Мекку, по григорианскому календарю в 2021-м в большинстве мусульманских стран наступит 20 июля, но праздновать начинают накануне с заходом солнца.

В Курбан-байрам верующие приносят в жертву домашнюю скотину в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву Богу своего сына Исмаила. Но вместо сына принес в жертву райского барана, которого Аллах подарил Ибрахиму.

С началом праздничного намаза на Курбан-байрам, по традиции, начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника.

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