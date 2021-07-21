Патриарх Грузии поблагодарил Патриарха Кирилла за содействие в освобождении Зазы Гахеладзе

34-летний житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета Заза Гахеладзе был приговорен в Цхинвали к 12 годам лишения свободы за "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконном пересечении границы"

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись письмами в связи с освобождением Зазы Гахеладзе из цхинвальской тюрьмы.

Патриарх Кирилл удостоверил, что получил письмо Илии II от 24 июня этого года с просьбой о содействии в освобождении Зазы Гахеладзе, который год содержится в тюрьме в Цхинвали. В ответном послании он написал, что решить такое дело было непросто, но несмотря на это, с его стороны было сделано все для решения этого вопроса.

"Мною предприняты все необходимые шаги для нахождения положительного решения данного вопроса, в том числе направлено соответствующее обращение господину А. И. Бибилову. Есть основания надеяться, что совместные усилия приведут к результату, который облегчит участь заключенного и переживания его родных", – говорится в письме Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованного на сайте Патриархии Грузии.

В свою очередь Патриарх Грузии отправил ответное благодарственное письмо Патриарху Московскому и всея Руси.

"Выражаем слова благодарности лично Вашему Святейшеству и всем, кто оказал содействие в деле освобождения Зазы Гахеладзе, что было непросто задачей. С Божьей помощью все благополучно завершилось и Заза Гахеладзе вернулся в семью 14 июля. Подобные шаги укрепляют наши взаимоотношения и отзываются чувством благодарности в сердцах наших сограждан", – говорится в письме Илии II.

Гахеладзе задержали 11 июля 2020 года возле крепости Схвило на линии разъединения сторон. По версии осетинской стороны, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону военнослужащих. В Цхинвали его приговорили к 12 с половиной годам тюрьмы, местный суд признал его виновным в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконном пересечении границы".

Приговор Гахеладзе вызвал резонанс в грузинском обществе. Вопрос освобождения Гахеладзе обсуждался во всех форматах переговоров Тбилиси с представителями Москвы и Цхинвали.

Семья задержанного активно добивалась встречи с ним и даже грозилась перейти на неконтролируемую властями Грузии территорию. За тот год, что Гахеладзе содержался в тюрьме, родственникам только один раз удалось его навестить, благодаря содействию Красного Креста.

К делу его освобождения подключился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, который обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой походатайствовать об освобождении Гахеладзе. В Цхинвали заявили, что вопрос об освобождении Гахеладзе был решен в ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Встречали Гахеладзе при передаче грузинской стороне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и епископ Гори и Атени отец Андрия.

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