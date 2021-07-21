Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2415

За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, из ковид-клиник страны выписаны 943 пациента, а с начала пандемии вылечились 368 073

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 415. Скончались 26 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 393 360 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 943 человека, с начала пандемии вылечились 368 073 пациента. Скончались 5 618.

За сутки сделано 37 627 тестов, в том числе 21 135 на антиген и 16 492 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,42%, за последние 14 дней – 5,03%, за последние семь дней – 5,53%.

Прививки сделали 374 685 человек, в том числе за последние сутки – 6 586.

В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах – 4 584, в ковид-гостиницах – 1 183.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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