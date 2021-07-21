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Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми

Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс Тбилиси-Батуми

photo: Georgian Railway / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210721/252379104/Gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnyy-reys-Tbilisi-Batumi.html

Дополнительный поезд из Тбилиси выедет в 07:20, а из Батуми – в 14:40 по местному времени

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 22 июля, говорится в сообщении на сайте ГЖД.

Как отмечено в сообщении, дополнительный рейс в направление черноморского курортного города был введен в связи с увеличением пассажиропотока.

Пассажирский поезд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Дополнительный поезд из Тбилиси выедет в 07:20, а из Батуми – в 14:40 по местному времени.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.

Билеты уже в продаже.

В летний период поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ходят ежедневно. 

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