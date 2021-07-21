Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс Тбилиси-Батуми

Дополнительный поезд из Тбилиси выедет в 07:20, а из Батуми – в 14:40 по местному времени

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 22 июля, говорится в сообщении на сайте ГЖД.

Как отмечено в сообщении, дополнительный рейс в направление черноморского курортного города был введен в связи с увеличением пассажиропотока.

Дополнительный поезд из Тбилиси выедет в 07:20, а из Батуми – в 14:40 по местному времени.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.

Билеты уже в продаже.

В летний период поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ходят ежедневно.

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