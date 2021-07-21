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Грузинские военные перед отправкой в Афганистан

Военные учения Agile Spirit 2021 пройдут в Грузии

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (199)
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Sputnik Грузия
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В учениях Agile Spirit, которые пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа, примут участие 700 американских военных, 1 600 грузинских и 250 военнослужащих из других стран

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Минобороны Грузии готовится к проведению десятых по счету многонациональных военных учений НАТО Agile Spirit 2021 – "Проворный дух", сообщила пресс-служба ведомства.

Учения под девизом "Сила в партнерстве" пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа на пяти локациях, с участием 15 стран-членов и партнеров Альянса. Всего будут задействованы 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из других стран.

Впервые в рамках многонациональных учений запланирована воздушно-десантная операция с участие грузинских, британских и польских военных. Кроме того, на полигоне Сорта будет проведена совместная операция сил специального назначения США, Великобритании, Румынии и Польши.

Грузинские военнослужащие в учебном центре Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Личный состав и военная техника из разных стран, участвующих в учениях, уже начали прибывать в Грузию по воздуху и по морю.

По данным Министерства обороны, грузовой корабль OBIRIX доставил в порт Поти бронированные внедорожники (хаммеры HMMWV) 173-й воздушно-пехотной бригады США и 18-й бригады военной полиции, а также различное оборудование для материально-технического обеспечения. Груз доставлен из румынского порта Констанца.

Американские военные прибудут в Грузию для участия в учениях по воздуху и будут дислоцированы в местах проведения учений – Сенаки, Орфоло и Вазиани.

Завершение миротворческой миссии в Афганистане грузинским контингентом
photo: press-service Ministry of Defense of Georgia
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Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность усилением сотрудничества Грузии с НАТО. Как ранее заявлял Григорий Карасин в статуса замглавы МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Президент России Владимир Путин заявлял, что "на подобные агрессивные шаги" как возможное вступление Грузии в НАТО, Москва будет "реагировать соразмерно".

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Темы:
Оборона Грузии (199)
Теги:
Учения, НАТО, Грузия

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