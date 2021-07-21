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Эпидемия коронавируса - вакцинация

Когда переболевшие коронавирусом смогут вакцинироваться? – ответ Минздрава Грузии

© AP Photo / Elise Amendola
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (585)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210721/252381612/Kogda-perebolevshie-koronavirusom-smogut-vaktsinirovatsya--otvet-Minzdrava-Gruzii.html

Регистрация тех, у кого с момента заражения коронавирусом прошел месяц, будет производиться уже с понедельника

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Переболевшие коронавирусом смогут сделать прививку через 30 дней после заболевания, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Габуния пояснила, что, исходя из того, что на первом этапе у страны были небольшие дозы вакцин, действовал 120-дневный интервал, но теперь он сокращен до 30 дней.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии меняются сроки вакцинации для уже переболевших COVID-19 граждан

Замминистра не исключила, что такие граждане смогут зарегистрироваться на вакцинацию уже с понедельника.

Что же касается ухудшения эпидситуации и введения возможных ограничения, Габуния заявила, что социально-экономический фон в Грузии довольно тяжелый и не позволяет вводить тотальный локдаун. По ее словам, такой необходимости и нет, поскольку есть возможность вакцинации.

Массовая вакцинация населения в Грузии началась 5 июля. Страна располагает достаточным запасом вакцин нескольких наименований. К этому времени прививки от коронавируса сделали 374 685 человек, из них две полные дозы получили 133 648 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (585)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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