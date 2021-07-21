Когда переболевшие коронавирусом смогут вакцинироваться? – ответ Минздрава Грузии

Регистрация тех, у кого с момента заражения коронавирусом прошел месяц, будет производиться уже с понедельника

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Переболевшие коронавирусом смогут сделать прививку через 30 дней после заболевания, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Габуния пояснила, что, исходя из того, что на первом этапе у страны были небольшие дозы вакцин, действовал 120-дневный интервал, но теперь он сокращен до 30 дней.

Замминистра не исключила, что такие граждане смогут зарегистрироваться на вакцинацию уже с понедельника.

Что же касается ухудшения эпидситуации и введения возможных ограничения, Габуния заявила, что социально-экономический фон в Грузии довольно тяжелый и не позволяет вводить тотальный локдаун. По ее словам, такой необходимости и нет, поскольку есть возможность вакцинации.

Массовая вакцинация населения в Грузии началась 5 июля. Страна располагает достаточным запасом вакцин нескольких наименований. К этому времени прививки от коронавируса сделали 374 685 человек, из них две полные дозы получили 133 648 граждан.

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