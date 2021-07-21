За три недели в Грузии коронавирус выявили у четырех тысяч детей

Коронавирус в последнее время заметно "омолодился", если раньше он поражал в основном людей в возрасте, сейчас не обходит стороной и детей. Утешает одно - они легче переносят болезнь

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Только за последние три недели в Грузии коронавирус подтвердился у около четырех тысяч детей, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Rustavi-2" .

По ее словам, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

"К счастью, большая часть этих случаев протекает легко. Дети не нуждаются в особом вмешательстве. Однако мы видели и тяжелые случаи - среди младенцев зафиксировано два смертельных случая", - сказала Габуния.

В связи с увеличением случаев инфицирования детей, в клиниках Грузии специально для них мобилизовано около 350 коек.

По информации Минздрава, с начала пандемии в Грузии коронавирусом заболели более 41 тысячи детей.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей.

В Грузии объявили о четвертой волне распространения коронавируса.

За последние сутки выявили 2 415 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 393 тысяч случаев инфицирования, более 368 тысяч выздоровели, 5 618 скончались.

По прогнозам эпидемиологов, пик четвертой волны в Грузии ожидается в августе, когда индийский штамм полностью заменит британский.

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