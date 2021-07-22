В Грузии допустили вакцинацию граждан с 16 лет

Министр здравоохранения Грузии внесла соответствующие изменения в приказ "Об утверждении правила внедрения вакцины против COVID19 и управления иммунизацией"

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Вакцинироваться против коронавируса препаратом Pfizer в Грузии смогут уже и лица с 16 лет – министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе подписала соответствующий приказ.

До этого прививать разрешалось лиц с 18 лет.

Изменение в приказ "Об утверждении правила внедрения вакцины против COVID-19 и управления иммунизацией" было внесено 21 июля.

Как известно, препаратом Pfizer разрешено вакцинировать лиц с 16 лет.

Для получения полной дозы вакцину нужно сделать два раза с интервалом в 21 день.

Второй этап вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начался 16 июля в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия, "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь Гори, Республиканская больница Батуми, интервенционный центр Грузии.

Список клиник, в которых можно будет делать вакцину Pfizer расширится после того, как страна получит следующую партию препарата. До конца июля Грузия планирует расширить этот список до 95 клиник. В них будут мобилизованы 160 бригад. В августе количество бригад должно возрасти до 250.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировались 374 685 человек, из них две полные дозы получили 133 648 граждан.

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