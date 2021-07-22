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Пандемия коронавируса - вакцинация

"Это SOS положение" – специалисты об эпидемиологической ситуации Грузии

© AP Photo / Wilfredo Lee
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (589)
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Sputnik Грузия
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Чтобы четвертая волна коронавируса не превратилась в цунами, инфекционисты настоятельно советуют населению не откладывать в долгий ящик вакцинацию и прививаться теми препаратами, которые доступны

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия уже за "красной чертой" по распространению коронавируса, в системе здравоохранения объявлена полная мобилизация, грузинские инфекционисты бьют тревогу.

Клиники и ковид-гостиницы перешли на особый режим работы, больницы вновь переделаны в ковид-пункты.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
© AFP / MIGUEL RIOPA
В Грузии допустили вакцинацию граждан с 16 лет

Рекомендации специалистов остаются прежними – вакцинация, маски и соцдистанция.

"Существующее положение – это SOS положение. Это начало четвертой волны (коронавируса), и, главное, чтобы эта волна не превратилась в цунами", – заявил инфекционист Деви Табидзе.

Медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе считает неправильным, что в условиях такого быстрого распространения индийского штамма коронавируса многие граждане тянут с вакцинацией в ожидании препарата Pfizer.

По его словам, в Грузии две дозы вакцины сделали всего 8% из общего числа вакцинированных, и это очень мало, поскольку в августе ожидается широкое распространение индийского штамма. Чхаидзе настоятельно советует вакцинироваться теми препаратами, которые доступны на данное время.

"Все четыре вакцины, авторизированные ВОЗ и доступные в Грузии, защищают людей от инфицирования дельта штаммом в разном процентном соотношении, но защищают все. Вакцина Pfizer, конечно, более эффективная, чем другие вакцины, но мы должны учитывать не эффективность, но и основное назначение вакцинации – это защита от тяжелых случаев, госпитализации и смертности", – заявил Чхаидзе.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировались 374 685 человек, из них две полные дозы получили 133 648 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (589)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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