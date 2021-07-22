COVID-статистика Грузии – эпидситуация ухудшается

Заметно увеличилось в последнее время и число тяжелых пациентов с коронавирусом, к этому времени тяжелыми считаются 906 человек, из них 199 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 656 тестов на коронавиру: 20 704 – на антиген, 15 952 – ПЦР-тестов и выявлено 2 261 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 395 621 случай инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 410 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 369 483 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 18 пациентов, а с начала пандемии – 5 636.

Из 2 261 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 246, Аджарии – 238, Имерети – 173, Квемо Картли – 119, Шида Картли – 123, Гурии – 43, Самегрело - Земо Сванети – 100, Кахети – 126, Мцхета-Мтианети – 50, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.

На данный момент в Грузии 20 476 активных случаев, из них 4 662 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 906 пациентов тяжелое, из них 199 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 501 пациент находится в ковид-гостиницах. 14 313 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 14 057.

Показатель положительности по данным на 21 июля составляет 6,17%, за две недели – 5,25%, за семь дней – 5,78%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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