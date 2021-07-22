Аджария под угрозой взрыва эпидемии коронавируса – Минздрав Грузии

Желающих отдохнуть на Черноморском побережье Аджарии сейчас так много, что Грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Слабый контроль за соблюдением рекомендаций в Аджарии, куда на черноморское побережье хлынул поток отдыхающих, увеличивает риски распространения коронавируса, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Она подчеркнула, что пиковый показатель инфицирования зависит от поведения каждого гражданина и соблюдения им рекомендаций.

"Больше всего случаев фиксируется в Тбилиси, потом уже, конечно, идет Аджария, поскольку сегодня самая большая загруженность и высокая мобильность наблюдается там. В Аджарии мобилизован госпитальный сектор, продолжается мобилизация гостиниц. Туризм, курортный сезон полностью открыты, из-за чего в Аджарии риски более высокие. По нашей информации, не все и не везде используют маски и так далее. Правила соблюдаются сложно и это, конечно, увеличивает риски в отношении Аджарии", – заявила Габуния.

Несмотря на ухудшенное эпидситуации, введение дополнительных ограничений не планируется, отметила Габуния. Все внимание сконцентрировано на выполнении правил и рекомендаций.

Туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня.

К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы, и, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, турсезон продолжается.

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